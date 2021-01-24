شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند: شخصية لاعبى المنتخب حسمت التأهل لربع نهائى المونديال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن قوة شخصية لاعبى المنتخب ظهرت أمام سلوفينا بعد التأخر فى النتيجة والعودة وتحقيق التأهل للدور ربع النهائي بعد التعادل مع منتخب سلوفينيا 25 /25، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.

وقال محمد سند، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الحمد لله على التأهل، وده الأهم بالنسبة لنا وكنا مستعجلين المكسب فى البداية، ومنتخب سلوفينيا استغل تسرعنا وتقدم علينا، ولكن رجعنا فى الماتش وظهرت قوة شخصية لاعبى المنتخب وقدرنا نتفوق عليهم".

وعن المباراة المقبلة قال نجم الفراعنة، "نجهز للماتش المقبل كأى ماتش وهى 60 دقيقة أمامنا لنخرج كل ما نملك لكى نتأهل ومن حق كل منتخب يحلم وحاسين بالدعم الكبير من جماهير مصر وإن شاء الله نقدر نفرحهم".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداءا مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.