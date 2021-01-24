شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تفوز على أيسلندا 35 / 33 فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب النرويجي على نظيره الأيسلندي بنتيجة 35 - 33، فى ثالث جولات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 18 - 18، قبل أن يحقق المنتخب النرويجي الفوز مع نهاية أحداث الشوط الثاني فى اللقاء الذى أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصل منتخب النرويج على نقطتين ورفع رصيده لـ8 نقاط يحتل بهما صدارة المجموعة بشكل مؤقت، في إنتظار ما ستسفر عنه مواجهة فرنسا والبرتغال والتي تنطلق بعد قليل.

وللتأهل، يريد منتخب النرويج تعثر البرتغال بالخسارة أو التعادل أمام فرنسا، أو فوز البرتغال بأكثر من 7 أهداف.

وحصل جوران سوجارد جوهانسن ظهير أيسر المنتخب النرويجي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ5 أهداف.