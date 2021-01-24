شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم عن رحيل باتشيكو: يعيش استقرارا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أشرف قاسم، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، رغبة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق فى الرحيل عن الزمالك لتدريب أحد الفرق الصينية وفقا لما تردد فى الساعات الماضية.

وكشفت تقارير صحفية برتغالية عن اهتمام نادى داليان الصينى بالحصول على خدمات باتشيكو خلفًا للإسباني رافائيل بينيتيز، وقالت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية، إن باتشيكو دخل اهتمامات نادى داليان الصيني لتولى تدريب الفريق خلفا للمدرب الإسباني بينيتيز، والذى رحل مؤخرًا عن الفريق بسبب ظروف عائلية فى ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أشرف قاسم أن باتشيكو يعيش مرحلة استقرار مع الزمالك على المستوي الفني، بخلاف الراحة النفسية والأجواء التى يعيشها داخل القلعة البيضاء، ويرتبط بعلاقات صداقة قوية مع كل أطراف المنظومة داخل النادي.

وعن رحيل مصطفي محمد للاحتراف الأوروبي، أكد أشرف قاسم أن الملف مغلق حالياً لعدم وجود عروض رسمية بخلاف العرض السابق لفريق سانت إتيان الفرنسي والذى تم رفضه، وحتى هذه اللحظة فإن الملف مغلق تماماً.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس الجلسة التي عقدت اليوم بين مسئولي الزمالك ونظرائهم في الإسماعيلي بمقر الزمالك لبحث إمكانية التعاون بين الناديين من خلال إعارة لاعبين من الزمالك للإسماعيلي حتى نهاية الموسم.

وطلب مسئولو الإسماعيلي من الزمالك استعارة كل من محمد عبد السلام وأحمد عيد ناشئي الزمالك حتي نهاية الموسم، علي أن يتحمل الإسماعيلي قيمة مستحقات اللاعبين عن الفترة المتبقية في الموسم الحالي.

كما طلب مسئولو الإسماعيلي استعارة المغربي محمد أوناجم مهاجم الزمالك، إلا أن مسئولي الزمالك أكدوا أن مستحقات أوناجم تفوق الميزانية التي وضعها الإسماعيلي لمستحقات لاعبيه، ليتم التراجع عن طلب استعارة أوناجم، وينتظر مسئولي الإسماعيلي رد من الزمالك علي طلب استعارة محمد عبد السلام وعيد.

واستقبل مسئولو نادى الزمالك، اليوم الأحد، وفدًا من نادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وأحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش، لمناقشة ملف الانتقالات بين الناديين خلال المريكاتو الشتوى الحالى.

ويرغب نادى الإسماعيلى فى ضم عدد من لاعبى الزمالك على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق، وفى مقدمة هؤلاء اللاعبين محمد عبد السلام وأحمد عيد، إلا أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفارس الأبيض تمسك باستمرار اللاعبين.