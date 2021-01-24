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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد مباراتان فى الدوري المصرى الممتاز ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، انتهت الأولى بفوز إنبي على البنك الأهلي بنتيجة 3 / 2، بينما انتهت الثانية بفوز الجونة على وادى دجلة بثنائية نظيفة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأحد 24 / 1 / 2021

ويتواجد في صدارة هدافي الدوري كل من جون ايبوكا لاعب إنبي ومحمد شريف ومحمود كهربا لاعبا الأهلي، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن لاعب سموحة، ولكل منهم 4 أهداف، ثم عمرو جمال لاعب طلائع الجيش ومروان حمدي لاعب المقاصة وعمر كمال وأحمد رفعت ولكل منهم 3 أهداف.



ترتيب هدافي الدوري المصري

الجونة يفوز على دجلة بهدفين فى الجولة التاسعة بالدورى

فازفريق الجونة على وادى دجلة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

سجل هدفى الجونة أحمد حمدى فى الدقيقة 65، وجاء الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 88 ، سددها نور السيد على يسار محمد عبد المنصف الحارس الدجلاوى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة الجزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفار التى حسمت الجدل حول القرار، ليتم تسديد الركلة معلنا عن فوز الجونة على الفريق الأصف .

ورفع الجونة رصيده بجدول ترتيب الدورى إلى النقطة 18، جمعها من 9 مباريات فاز في خمسة مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 6 نقاط بعدما خاض 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر خمس مباريات ، وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

إنبى يهزم البنك الأهلى بثلاثية مقابل هدفين فى مباراة مثيرة

اقتنص فريق إنبى ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على البنك الأهلى 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة التاسعة للدورى.

تقدم إنبى فى الدقيقة 40 بالهدف الأول عن طريق النيجيري جون إيبيكا، قبل أن يعود فادى فريد ويحرز هدف التعادل للبنك للأهلى بالدقيقة 59 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 74 و 78 يحرز إيبيكا هدفين متتاليين لإنبى، ثم أحرز كريم بامبو الوافد الجديد للبنك الأهلى من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية الهدف الثانى لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 13 نقطة وارتقى للمركزالسادس بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند المركز العاشر فى المركز الثامن.