شكرا لقرائتكم خبر عن المتطوعون "الجندي المجهول" فى إنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" نجاحا كبيرا بعد التنظيم والإقامة ومساعدة كل الوفود الأجنبية المشاركة، بخلاف التعامل الفعال مع جائحة فيروس كورونا، والتى كانت تهدد إقامة البطولة، ولكن يبقى المتطوعون الذين يقومون بمجهود جبار فى مساعدة اللجنة المنظمة والمسئولين فى الدولة على تنفيذ خطتهم للخروج بالبطولة لبر الأمان، واستكمال نجاح المصريين فى تنظيم البطولات العالمية.

ولابد من عدم إغفال دور المتطوعين نظرا لدورهم الجبار فى تذليل كل العقبات التى تواجه البعثات الأجنية الموجودة فى مصر، سواء فى الصالات المغطاة التى تستضيف البطولة باستاد القاهرة أو بمدينة 6 أكتوبر أو العاصمة الإدارية أو برج العرب، بخلاف الموجودين فى الفنادق التى تستضيف الوفود المشاركة فى المونديال.

وأثنت المنتخبات المشاركة في مونديال اليد على الدور الذى يلعبه المتطوعون لتذليل أية عقبات تواجه الوفود الأجنبية الموجودة على أرض المحروسة، ونظرا لدورهم المهم مع البعثات الأجنبية.

من جهته قام شريف أبو العينين، رئيس لجنة المتطوعين بمونديال اليد، بدور جبار من أجل تأهيل المتطوعين لمعاونة المسئولين فى إنجاح البطولة، من خلال عقد اجتماعات دورية معهم وتكليفهم بالمهام المطلوبة منهم، بخلاف التواصل مع المتطوعين في كل الصالات التي تستضيف البطولة.