أخبار الأهلى اليوم الأحد 24 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 24 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تجديد عقد الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج لمدة 5 سنوات قادمة، بخلاف إجراء المسحة الطبية قبل مباراة بيراميدز واستئناف التدريبات الجماعية.

نجح مسئولو النادي الأهلي في تجديد عقد ثنائي الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج لمدة 5 سنوات، ضمن سياسة الإدارة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء. ويعد حمدي فتحي وديانج من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، وجاء التجديد معهم بناءً على رغبة لجنة التخطيط والجهاز الفني، واللذين أعطيا الإشارة للجنة التعاقدات من أجل تمديد عقد الثنائي. وسبق للجنة التعاقدات بالأهلي تجديد عقد الثنائي محمد شريف وعلي لطفي، ضمن سياسة التجديد لعقود الفريق الأحمر، وتوفير حالة من الاستقرار الفني لفريق الأهلي.

الأهلي يجدد عقد حمدي فتحي وديانج لمدة 5 سنوات

شارك بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فى المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بعد تعافيه من نزلة البرد..وكان بانون قد خرج من قائمة مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى فاز فيها الأهلى 2/3، بعد شعوره بنزلة برد ليلة المباراة، وأجرى الجهاز الطبي مسحة طبية احترازية له وجاءت النتيجة سلبية. كما شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى مران الأهلي الجماعي الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وانتظم توفيق في مران الأهلي بعد المسحة الطبية التي أجراها والتي جاءت نتيجتها سلبية. وغاب أكرم توفيق عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الطبي إجراء مسحة طبية إضافية له للاطمئنان على حالته، قبل أن ينتظم اليوم في مران الأهلي. وليد سليمان يؤدي جلسة علاج طبيعى بالأهلي أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة علاج طبيعي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي يقوم يفذه بعد التعرض للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي التى أقيمت باستاد حرس الحدود بالمكس. وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على وليد سليمان، والشد من أزره فى بداية برنامجه العلاجي والتأهيلي الذى ينفذه تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق. وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز. محاضرة بالفيديو فى مران الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز. وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران وذلك وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع فى ظل جائحة كورونا والذى ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية. ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. محاضرة بالفيديو فى مران الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز وليد سليمان يؤدي جلسة علاج طبيعى بالأهلي

بدر بانون وأكرم توفيق ينتظمان فى مران الأهلي الجماعي

يعود الأهلى إلى منافسات كأس العالم للأندية بعد غياب دام 7 سنوات، وتعرف بطل أفريقيا على منافسه من خلال القرعة التي أجريت في مقر فيفا بزوريخ يوم 19 يناير، حيث سيواجه الأهلي في المباراة الأولى أصحاب الضيافة الدحيل القطري، والفائز في المباراة سيضرب موعدًا مع بطل أوروبا العملاق بايرن ميونيخ في المربع الذهبي. وتحدث مدرب الأهلي بيتسو موسيماني لموقع الرسمى لـ "فيفا" عن المباراة الأولى أمام الدحيل، قائلاً: "الدحيل فريق جيد وفاز بدوري نجوم قطر، فهي بطولة تنافسية فيها نوادي جيدة على غرار السد الذي يدربه تشافي ويملك المهاجم الجزائري القوي بغداد بونجاح، وبما أن الدحيل فاز بالدوري فيعني أنهم أظهروا إمكانياتهم أمام هذا الفريق، وحتى الدحيل يملك لاعبين ممتازين، كانوا يملكون اللاعب ماندزوكيتش الذي غادر الفريق مؤخرًا، وسنعاينهم الآن بعد التعرف على منافسنا".

موسيمانى: الدحيل الأخطر في مونديال قطر.. وأحلم بمواجهة البايرن

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم، الأحد، قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمواجهة بيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز، وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني للمسحة وفقا للبروتوكول الطبي المتبع فى ظل جائحة كورونا والذى ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي قمة الدوري حاليا برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل في مباراتين، وأحرز 19 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف، وفاز في الجولة الماضية من الدوري على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها كلا من: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ليحقق الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة بيراميدز