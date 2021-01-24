شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 24 /1 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم اليوم الأحد 24 /1 /2021 العديد من الأحداث المهمة، وفى مقدمتها الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد.

أشرف قاسم لاتحاد الكرة والحكام: لا تظلموا الزمالك

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن كل الفرق فى مصر تشكو من المنظومة التحكيمية، رغم وجود تقنية جديدة لمشاهدة اللقطة أكثر من مرة وإعادتها للتأكد من القرار الصحيح قبل اتخاذه.

رسميا.. الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد

قدمت إدارة نادى الزمالك التماسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لمدة 4 مباريات بعد الأحداث التى أعقبت نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الماضي.

الزمالك يستقبل وفدًا من الإسماعيلى لتحديد ملامح الانتقالات بين الناديين

استقبل مسئولو نادى الزمالك، اليوم الأحد، وفدًا من نادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وأحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش، لمناقشة ملف الانتقالات بين الناديين خلال المريكاتو الشتوى الحالى.

كواليس جلسة باتشيكو والعندليب مع لاعبى الزمالك قبل الاستعداد للمقاصة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأحد تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، على استاد عبد اللطيف أبو رجلية وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ووجه لهم التحية على الأداء الذي قدمه الفريق أمام أسوان رغم التعادل، وأوضح المدير الفني أنه سعيد بالروح القتالية للاعبين من أجل تحقيق الفوز، والتي ظهرت خلال المباراة.

وكيل مصطفى محمد يؤكد تمسكه بالاحتراف بعد إيقافه أفريقيا وأنباء إلغاء الأولمبياد

أكد أدم وطنى، وكيل أعمال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه 4 مباريات بعد الأحداث التى أعقبت نهائى دورى الأبطال أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضي، مع الأنباء القوية التى ترددت حول إمكانية إلغاء الأولمبياد.

رئيس الزمالك يستمع لمقترحات الأعضاء فى جولة تفقدية داخل النادي

حرص المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك على إجراء جولة تفقدية داخل مقر النادى، استمع خلالها لآراء الأعضاء ومتطلباتهم ومقترحاتهم، واصطحب رئيس النادى بالجولة كلا من اللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية.

باتشيكو لـ أحداد: الفرصة أمامك.. وأثق فى إمكانياتك

عقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك جلسة خاصة مع المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، بناءً على رغبة الأخير الذى طلب عقد الجلسة مع المدير الفني، لمعرفة أسباب استبعاده من المباريات الأخيرة عقب عودته من الإصابة.

داليان الصيني يهدد بقاء باتشيكو مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن اهتمام نادى داليان الصينى بالحصول على خدمات البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الحالى لفريق الزمالك، لقيادة الفريق خلفًا للإسباني رافائيل بينيتيز.

الإسماعيلي يطلب استعارة أوناجم ومحمد عبد السلام و أحمد عيد من الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس الجلسة التي عقدت اليوم بين مسئولي الزمالك ونظرائهم في الإسماعيلي بمقر الزمالك لبحث إمكانية التعاون بين الناديين من خلال إعارة لاعبين من الزمالك للإسماعيلي حتى نهاية الموسم.