شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 24 يناير 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تأهل منتخب مصر لليد لربع نهائي المونديال عقب مباراة ماراثونية مع سلوفينا.

مصر تتعادل مع سلوفينيا 25 / 25 وتتأهل لربع نهائي مونديال اليد

تعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

نجح مسئولو النادي الأهلي في تجديد عقد ثنائي الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج لمدة 5 سنوات، ضمن سياسة الإدارة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، ويعد حمدي فتحي وديانج من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، وجاء التجديد معهم بناءً على رغبة لجنة التخطيط والجهاز الفني، واللذين أعطيا الإشارة للجنة التعاقدات من أجل تمديد عقد الثنائي. الإسماعيلي يطلب استعارة أوناجم ومحمد عبد السلام و أحمد عيد من الزمالك كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس الجلسة التي عقدت اليوم بين مسئولي الزمالك ونظرائهم في الإسماعيلي بمقر الزمالك لبحث إمكانية التعاون بين الناديين من خلال إعارة لاعبين من الزمالك للإسماعيلي حتى نهاية الموسم. الأهلي يجدد عقد حمدي فتحي وديانج لمدة 5 سنوات

بيراميدز ينفي التهكم على بيان اتحاد الكرة

نفى مسئولو نادي بيراميدز البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار النادى بيانا للتهم على البيان الصادر من اتحاد الكرة بشأن الدفاع عن الحكام المصريين، وكذلك تجاهل طلبه فى استقدام حكام أجانب لمباراته ضد الأهلي المحدد لها الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة للدوري.

وليد سليمان يؤدي جلسة علاج طبيعى بالأهلي

أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة علاج طبيعي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي يقوم يفذه بعد التعرض للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي التى أقيمت باستاد حرس الحدود بالمكس.