شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد في الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد مباراتان ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث التقى الجونة مع وادى دجلة وانتهت بخسارة "الغزلان" بهدفين نظيفين، بينما فاز إنبي فى اللقاء الثاني على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجاءت نتائج الدوري المصري اليوم كالتالي..

الجونة 2 – 0 وادى دجلة

تغلب فريق الجونة على وادى دجلة بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد خالد بشارة بالجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

سجل هدفى الجونة أمام دجلة أحمد حمدى ونور السيد، حيث أحرز الهدف الأول اللاعب أحمد حمدى في الدقيقة 65 من احداث المباراة من كرة عرضية سددها كريم الطيب على مرمى محمد عبد المنصف، لكنها ارتطمت فى القائم لتعود إلى أحمد حمدى، معلنا تقدم بفرقه بهدف .

وفى الدقيقة 88 من المباراة حصل فريق الجونة على ركلة جزاء سددها نور السيد على يسار عبد المنصف، ليتقدم الجونة على ضيفه بهدفين دون رد.

إنبي 3 – 2 البنك الأهلى

نجح فريق إنبى فى تحقيق فوز غالٍ وثمين على البنك الأهلى 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة التاسعة للدورى الممتاز.

تقدم إنبى بالهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق النيجيري جون إيبيكا، قبل أن يعود فادى فريد ويحرز هدف التعادل للبنك للأهلي بالدقيقة 59 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 74 و 78 يحرز ايبيكا هدفين متتاليين لإنبى، ثم أحرز كريم بامبو الوافد الجديد للبنك الأهلى من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية الهدف الثانى لفريقه.