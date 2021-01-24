شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ منتخب اليد بعد إنجاز التأهل لربع نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، المنتخب الأول لكرة اليد، بعد التعادل مع المنتخب السلوفينى فى الجولة الثانية للدور الرئيسى لمونديال العالم لكرة اليد المقام فى مصر حاليا والتأهل للدور ربع النهائى بالمونديال.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب كرة اليد واصل تقديم الأداء القوى والمميز والذى ظهر عليه المنتخب فى المباراة الماضية التى فاز بها على منتخب روسيا.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة للاعبين والجهاز الفنى ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر على هذا المجهود واستمرار الأداء المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات وتحقيق طموحات الجماهير المصرية التى تنتظر إنجازا كبيرا من المنتخب الأول لكرة اليد.

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفينى بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .