خطوة جديدة في مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أن نادي جالاتا سراي التركي قدّم عرضًا رسميًا لاستعارة مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الغندور خلال تواجده عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأخيرة من اليوم الأحد :"هناك عرض رسمي من جالاتا سراي التركي لاستعارة مصطفى محمد لمدة سنة وأربعة شهور مع تواجد بند بنية البيع".

وأوضح الغندور :"نادي سانت ايتيان قدم عرضًا ماليًا أكبر لكن هناك اتجاه من إدارة الزمالك على رفض العرض الفرنسي رغم تقديم مخاطبات اعتذار".

وتابع :"إدارة الزمالك ستحدد خلال أسبوع مصير مصطفى محمد من العرض التركي".

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب نادي سانت ايتيان إلى جانب جالاتا سراي للتعاقد مع مصطفى محمد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

إدارة الزمالك رحبّت في وقت سابق ببيع مصطفى محمد بشرط الحصول على خمسة ملايين دولار قبل أن تصدر الإدارة البيضاء بيان رسمي ترفض فيه بيع اللاعب لنادي سانت ايتيان.