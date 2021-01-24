الأهلي عن تجديد عقد أليو ديانج: سنستفيد منه مستقبلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، أنه سيستفيد من أليو ديانج لاعب وسط الفريق مستقبلاً، مشيراً إلى أن الفريق يضع عينه على بعض اللاعبين.

وأعلن الأهلي عن تجديد عقد المالي أليو ديانج لمدة 5 سنوات قادمة مع الفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي: "نعرف من سيجدد ومن سيكون متواجد ومن لا في الفريق، واليو ديانج قيمة كبيرة للفريق من الناحية الفنية والمادية وبدأ بشكل جيد في مالي".

وأضاف: "اذا اتى لديانج عرض مستقبلا سنطلب مقابل كبير، والتجديد له ٥ سنوات سيفيدنا لأن الاندية تشتري عقود اللاعبين، وعندما يكون مدة عقد اللاعب قليلة تفرف في القيمة المادية".

وتابع مدير تعاقدات الأهلي: "عملنا خطة ونعرف وضع اللاعبين كلهم، واطمئن جماهير الاهلي بأن لدينا فريق مكتمل، وكما نحضر للصفقات نقوم بتحضير تجديد عقود اللاعبين".

واختتم أمير توفيق: "في أخر ٣ سنوات قمنا بشراء اللاعبين اكثر من البيع، لأننا نبني الفريق، ونضع أعيننا على بعض اللاعبين ولكن كل شيء يحدث في وقته".