باروندو يتحدث عن رسالته للاعبي منتخب اليد بين شوطي لقاء سلوفينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد المدير الفني لمنتخب مصر لليد روبرتو جارسيا باروندو، أن ما قدمه اللاعبون أمام سلوفينيا شيء رائع، ولم يخسر الفريق حتى الآن سوى في مباراة واحدة.

وخطف المنتخب المصري تعادلًا مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25-25 في ختام مباريات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

وارتفع رصيد مصر إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة، أمام السويد بست نقاط، ثم روسيا وسلوفينيا بخمس نقاط، وبيلاروسيا بأربع نقاط، وأخيرًا مقدونيا بدون رصيد.

وقال باروندو في تصريحات بعد المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس:" اللاعبون فعلوا شيء رائع وفزنا على 4 فرق اوروبية كبيرة وأشكرهم على ذلك".

وأضاف، أنه بعد التأخر في الشوط الأول قال لهم:" لم أشاهد منتخب مصر الذي يلعب دائما على الفوز".

واوضح، أن تراجع الأداء في الشوط الأول أمام سلوفينيا ربما يكون بسبب الضغط وإضاعة بعض الفرص السهلة، بالإضافة لوجود عامل الخبرة لصالح سلوفينيا.

وأشار إلى أن الفرق الأخرى لديهم عامل الخبرة أفصل من الفريق المصري، لانهم يلعبون مباريات قوية على المستوي المحلي أو القاري.

وعن احتمالية مواجهة الدنمارك في دور الثمانية، علق مدرب منتخب مصر لليد على هذا قائلا:" نتعامل مع كل مباراة على حدى.

وأتم :"على الجميع أن يعلم بأن المنتخب المصري اصبح ضمن أفضل 8 فرق في العالم، وما حدث شيء جيدة وعلينا التركيز في القادم".

وسينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة منتخبا السويد وروسيا التي تقام مساء اليوم، الأحد، لتحديد موقفه النهائي من الترتيب بالمجموعة ومعرفة منافسه في الدور المقبل.