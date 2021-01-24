مصدر لمصراوي: باتشيكو يحدد موقف الزمالك من إعارة ثنائي الفريق للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أحالت إدارة الزمالك طلب الإسماعيلي من أجل استعارة الثنائي الشاب أحمد عيد ومحمد عبدالسلام إلى الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو من أجل اتخاذ القرار النهائي فيه.

وقال مصدر في تصريحاته لمصراوي أن الإسماعيلي عاد من جديد لطلب استعار المدافع الأيمن أحمد عيد، وقلب دفاع المنتخب الأولمبي محمد عبدالسلام من أجل دعم صفوف الفريق الساحلي حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر بأن إدارة النادي رفض اتخاذ قرار في طلب الإسماعيلي حيث أحالت الأمر بالكامل لباتشيكو وجهازه من أجل اتخاذ القرار المناسب بناء على وجهة نظر فنية.

وسبق أن طلب الإسماعيلي الثنائي في وقت سابق لكن الزمالك لم يتخذ قرارًا في الأمر ومع تكرار الطلب تم الاتفاق على أن يكون الجانب الفني هو الحاسم في الأمر.

وبرز أحمد عيد مع الزمالك في الموسم الماضي حيث شارك بعد فسخ حمدي النقاز لتعاقده، وإصابة حازم إمام في بعض المباريات، بينما يتواجد محمد عبدالسلام مع الفريق الأول للزمالك منذ عدة سنوات.