وردة يساهم في تعادل باوك أمام أيك آثينا بالدوري اليوناني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ساهم النجم المصري عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، في إدراك فريقه للتعادل أمام أيك آثينا ضمن منافسات الجولة الـ18 بالدوري اليوناني.

واستطاع وردة المشاركة في الهدف الذي سجله خوسيه أنخيل كريسبو في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ولعبت كرة عرضية من ركلة حرة على يسار منطقة جزاء فريق أيك آثينا، قابلها وردة برأسية تصدى لها حارس المرمى قبل أن تعود لكريسبو الذي سدد الكرة في الشباك، ليحرز هدف التعادل لباوك.

ويحتل باوك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 35 نقطة.