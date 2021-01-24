ماذا تنتظر مصر من مواجهة السويد والاتحاد الروسي لتصدر المجموعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي منتخبا روسيا والسويد في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لمونديال اليد المقام في مصر خلال الفترة من 13 لـ31 يناير الجاري.

وحقق المنتخب المصري نتيجة إيجابية بالتعادل أمام سلوفينيا بنتيجة 25-25 في الجولة الأخيرة، ليتصدر الفراعنة المجموعة مؤقتا، ويضمن أولاد النيل التأهل ضمن الثمانية الكبار، فيما تؤثر نتيجة مباراة السويد وروسيا على ترتيب مصر بالمجموعة ومنافس دور الثمانية.

ورفع المنتخب المصري رصيده لـ7 نقاط، يليه المنتخب السويدي بـ6 نقاط، ثم المنتخب السلوفيني بـ6 نقاط، والاتحاد الروسي 5 نقاط.

وودع المنتخب السلوفيني البطولة رسميا، قبل مواجهة السويد والاتحاد الروسي.

تصدر المجموعة:

ويحتاج المنتخب المصري لفوز الاتحاد الروسي في مباراته أمام السويد، ليتأهل كمتصدر للمجموعة، وقتها سيتساوى المنتخبان المصري والروسي في الصدارة بـ7 نقاط لكل منتخب، وتودع السويد البطولة بصحبة سلوفينيا.

ووفقا لقاعدة المواجهات المباشرة، يتصدر المنتخب المصري مجموعته، حيث سبق أن حقق الفوز على الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23.

وفي تلك الحالة سيبتعد المنتخب المصري عن مواجهة الدنمارك حامل اللقب، ليواجه أحد المنتخبات المتنافسة على المركز الثاني، وهم الأرجنتين، وقطر، وكرواتيا.

الوصافة ومواجهة الدنمارك

أما أي نتيجة أخرى، سواء بفوز المنتخب السويدي أو انتهاء مباراة السويد والاتحاد الروسي بالتعادل، فسيتأهل المنتخب السويدي كمتصدر للمجموعة يليه المنتخب المصري ثانيا، ليودع المنتخب الروسي البطولة مع المنتخب السلوفيني.

وتتفوق السويد على مصر بفارق المواجهات المباشرة، حيث خسر الفراعنة 24-23.

وفي تلك الحالة سيلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الدنماركي في دور الـ8.