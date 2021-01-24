خطأ دفاع مانشستر يونايتد يُهدي صلاح ثاني أهدافه في كلاسيكو انجلترا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من تسجيله لهدفه الثاني في شباك مانشستر يونايتد.

وكان صلاح تمكن من إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك نادي مانشستر يونايتد في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وتمكن محمد صلاح مجددًا من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه ليتعادل في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

واخطأ دفاع مانشستر يونايتد في عملية البناء ليقطع ميلنر الكرة، ويلعبها لفيرمينو الذي قرر أن يردها له، لكن الانجليزي الدولي قام بالتمويه وتركها لزميله المصري الذي سدد الكرة بين قدمي الحارس هيندرسون.