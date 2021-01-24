فيديو يوتيوب | شاهد اهداف تشيلسي ولوتون فى كأس الاتحاد الانجليزي “بمشاركة زياش..هاتريك لتامي ابراهام”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة تشيلسي ولوتون فى كأس الاتحاد الانجليزي، فى إحدي مباريات اليوم الاحد 24 يناير 2021 بالدور الرابع.

أعاد تامي أبراهام الروح إلى ناديه تشيلسي وخفف الضغوطات عن مدربه فرانك لامبارد، بتسجيله ثلاثية الفوز 3-1 على لوتون تاون من الدرجة الثانية ليضمن الفريق اللندني تأهله إلى الدور الخامس.

ومُني الفريق اللندني بالهزيمة صفر-2 في اخر مباراة له ضد ليستر سيتي الثلاثاء في الدوري الانجليزي فبات يتخلف بفارق 11 نقطة عن مانشستر يوناتيد المتصدر، كما زادت الضغوطات على لامبارد بشكل كبير اثر تعرض فريقه لست هزائم في 19 مباراة حتى الان.

وبالتالي، فإن خروجاً محرجاً من الكأس كان سيدفع بلامبارد أكثر إلى حافة الإقالة.

ورغم غياب الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الا ان الجماهير اظهرت دعمها للاعبها السابق ورفعت يافطة في الملعب كتبوا عليها “نثق في فرانك، امس، اليوم والى الابد”.

ولعب أبراهام لعب دور المنقذ ومنح مدربه مساحة للتنفس عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 11، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك إلى يمين الحارس.

وضاعف أبراهام النتيجة بعد ست دقائق برأسية جميلة لم يحرك لها الحارس ساكناً (17).

وفي الدقيقة 30، قلص جوردان كلارك النتيجة للوتون بتصويبة قوية من داخل المنطقة، عجز الإسباني كيبا أريزابالاخا عن صدها، لينتهي الشوط الأول 2-1 لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصل تشيلسي الضغط، فأثمر “هاتريك” لأبراهام بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق كالوم هودسون أودوي، أكملها في المرمى (74).

وقبل نهاية المباراة، أهدر الألماني تيمو فيرنر فرصة تسجيل هدف رابع، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 86 تصدى لها حارس لوتون.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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