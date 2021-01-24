كأس العالم للأندية | موسيماني يؤكد قدرة الأهلي على تحقيق المفاجأة

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالأهلي المصري أن فرص الجميع متساوية في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة بداية من الرابع من فبراير المقبل.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد إن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية فريقه للظهور بشكل مميز وتمثيل رائع لقارة أفريقيا في مونديال الأندية.

وأضاف أن الأهلي بمقدوره تحقيق مفاجأة خاصة إذا قدم الفريق أفضل مستوياته في المونديال، مشيرًا إلى أن كرة القدم رائعة وبإمكانها أن تعطي شيئًا لم تمتلكه من قبل، والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبي الكونغولي في الوصول إلى النهائي، بعد أن قدموا كل ما لديهم.

وأشاد موسيماني بفريق الدحيل منافس الأهلي في ربع نهائي المونديال، مؤكدًا أنه فريق جيد نجح في حصد لقب الدوري القطري وهو ما يثبت قوتهم التنافسية.

وأوضح أن فريق الدحيل يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز، وقادر على التعاقد مع نجوم عالمية آخرهم الكرواتي ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس السابق، الذي دافع عن ألوان الدحيل قبل أن ينتقل لصفوف ميلان الإيطالي.

وشدد على أنه سيتابع مباريات الدحيل بشكل دقيق في الفترة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة كأس العالم للأندية.

وأكد موسيماني أن النسخة المقبلة تشهد مشاركة فريق بحجم بايرن ميونيخ بطل أوروبا، بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية، لذلك فإن الأمر لن يكون سهلًا، رغم اعتقاد كل الفرق قدرتهم على المنافسة على اللقب.

وتحدث موسيماني عن قائمة الأهلي، مشددًا على أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، إلا أن الجميع يتحدث عن محمد مجدي أفشة نظرًا لكونه اللاعب الذي منح الفريق بطاقة التأهل للعب في كأس العالم للأندية، بعد هدفه الذي سجله في شباك الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن محمد مجدي أفشة رجل المواجهات الكبرى، في ظل تألقه اللافت في المباريات الكبيرة بالوجود في كل مكان داخل الملعب، بالإضافة إلى كونه لاعبًا دوليًّا في صفوف المنتخب المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن صانع ألعاب الأهلي يقدم أفضل ما لديه بمساعدة زملائه في الفريق.

وتطرق موسيماني إلى تجربته في كأس العالم للأندية عام 2016 مع ماميلودي صن داونز، التي كانت المشاركة الأولى له، وقال إن الفريق حافظ على حماسه إلا أنه لم يتأقلم بشكل جيد، وكان المنافسون أفضل وأكثر انسجامًا، وهذا يبرز قوة هذه البطولة.

وأكد أن الأمر في هذه النسخة لن يكون سهلًا، ولكن ليس لدى الفريق ما يخسره عندما يشارك في هذه البطولة.

وانتقل بيتسو موسيماني للحديث عن جماهير الأهلي التي وصفها بالداعم والملهم الأكبر للفريق، مؤكدًا أنه أمر محزن للغاية أن يلعب الفريق مبارياته دون جمهور بسبب فيروس كورونا، وقال :” بكل تأكيد نفتقد هذا الدعم، خصوصًا في كأس العالم للأندية، ولكن علينا تقبل الوضع الحالي”.

وشدد على أن صحة الجميع تأتي أولًا، متعهدًا بالعمل على المشاركة في العام المقبل، والمشاركة في كل عام حتى يتسنى “لجماهيرنا فرصة مؤازرة الفريق من المدرجات مرة أخرى”.