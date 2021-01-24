الدوري السعودي | البيشي وهنريكي راضيان عن تعادل الاتحاد مع النصر في الوقت القاتل!

أعرب الثنائي عبد العزيز البيشي وبرونو هنريكي، لاعبا الفريق الأول بنادي اتحاد جدة السعودي، عن رضاهما بالتعادل 1/1 أمام النصر اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (الدوري السعودي للمحترفين).
وقال البيشي في تصريحات تليفزيونية لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة :”قدم الفريقان مباراة كبيرة ولكن فرصنا كانت أخطر وكنا الأقرب لتسجيل المزيد من الأهداف”.
وأضاف البيشي :”الاتحاد يلعب دائمًا على الفوز بغض النظر عن اسم المنافس”.
وقال هنريكي :”ما حدث خلال المباراة أثبت قدرتنا على العودة وقدرتنا القتالية حتى النهاية”.
وأضاف هنريكي :”في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وعملنا على نقل الكرة كثيرًا”.
وأكد هنريكي : “الاتحاد فريق كبير وعريق ويلعب دائمًا على الفوز”.
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