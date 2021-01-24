الدوري السعودي | الغنام يتحسر على إهدار النصر لفوز كان في المتناول أمام الاتحاد

قال خالد الغنام لاعب الفريق الأول بنادي النصر السعودي إن فريقه أضاع فوزًا كان في متناول يديه، وذلك بعد التعادل مع إتحاد جدة 1/1 اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال الغنام في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة :”أضعنا فوزًا كان في المتناول، حيث كنا متقدمين في نتيجة اللقاء حتى وصلنا للوقت بدل الضائع وسجل الاتحاد هدف التعادل”.

وأضاف :”الحمد لله على كل حال، فنقطة أفضل من لاشئ وأتمنى أن نعوض في المباريات المقبلة”.

من جانبه، قال البرازيلي مايكون بيريرا، لاعب النصر :”أثبتنا أننا فريق كبير مرة أخرى وكنا قريبين من الفوز ولكنها كرة القدم”.

وأضاف مايكون: “عندما نلعب بشكل جماعي نقدم مباريات كبيرة ونظهر بشكلنا الطبيعي. لست سعيدًا بالموقع الحالي للفريق دائمًا نبحث عن الفوز والصدارة”.

واختتم مايكون تصريحاته مؤكدًا أن فريقه سيكون جاهزًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في كأس السوبر السعودي، حيث أكد :”جاهزون لمعركة الديربي أمام الهلال”.