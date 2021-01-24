سوق مصر | الأهلي يُعلن تمديد عقدي الثنائي أليو ديانج وحمدي فتحي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري تمديد عقد كل من حمدي فتحي والمالي أليو ديانج، لاعبي الفريق الأول، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد أن هذا الأمر جاء وفق رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي.
وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بأنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد الثلاثاء بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.
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