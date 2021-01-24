فيديو يوتيوب | شاهد اهداف بايرن ميونخ وشالكه في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “بايرن ميونخ وشالكه” في إحدى مباريات اليوم الاحد 24-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الالماني، على ملعب فيلتينس ارينا.

عزز بايرن ميونيخ حامل اللقب صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني بفارق سبع نقاط بعد الفوز 4-صفر على مضيفه شالكه متذيل الترتيب اليوم الأحد.

وهز توماس مولر الشباك بضربتي رأس في الدقيقتين 33 و88 وفيما بينهما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه 23 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 54، وأكمل ديفيد ألابا الرباعية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الأخيرة.

وبعد خسارة رازن بال شبورت لايبزيج وباير ليفركوزن وبروسيا دورتموند المنافسين على اللقب يومي الجمعة والسبت أحكم بايرن قبضته على الصدارة إذ يسعى للقبه التاسع على التوالي في المسابقة.

وبعد 18 مباراة يملك بايرن 42 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيج ثاني الترتيب وعشر نقاط على ليفركوزن وفولفسبورج.

نقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونيخ وشالكه” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما نقل على قناة سكاي سبورت بوندسليجا، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

فاز شالكه في مباراة واحدة فقط من آخر 16 مباراة على أرضه في الدوري الالماني (خسر في 10، وتعادل في 5)، وهي المباراة الوحيدة الذي فاز فيها في آخر 17 مباراة لعبها بشكلٍ عام في المسابقة المحلية، وأتى هذا الفوز بعدما تولى السويسري “كريستيان جروس” المهمة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

ويمتلك نادي بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الالماني هذا الموسم وحتى الآن، إذ سجل لاعبوه 53 هدف، وبفارق شاسع عن باقي الفرق حيث يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ ودورتموند وآينتراخت فرانكفورت في المرتبة الثانية برصيد 35 هدف لكل منهما.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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