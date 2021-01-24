شكرا لقرائتكم خبر عن فيزيم المجري يهنيء يحيي خالد بفوزه بلقب أفضل لاعب في مباراة مصر وسلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص نادي فيزيم المجري، على تهنئة يحيي خالد، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف بين صفوفه، بفوزه بلقب رجل مباراة مصر وسلوفينيا.

ونشر نادي فيزيم، عبر صفحته الرسمية، تهنئة ليحيي خالد، أثناء لحظة تتويجه برجل المباراة.

وصعدت مصر، لدور الثمانية، لكأس العالم لكرة اليد، التي تحتضنها القاهرة بعدما تعادلت مع سلوفينيا 25/25 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في ختام مباريات الدور الثاني لبطولة كأس العالم.