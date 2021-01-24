شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين: تعليمات المدير الفني بين الشوطين قلبت موازين مباراة سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على زين، نجم منتخبنا الوطني لكرة اليد، إن تعليمات المدير الفني للمنتخب بين شوطي مباراة سلوفينيا قلبت الموازين تمامًا.

وأشار «زين» إللا أن التقدم والفارق كان كبيرًا لمصلحة المنتخب السلوفيني، الأمر الذي كان سيطيح بالفراعنة خارج البطولة.

وأضاف «زين»: «المدير الفني طالبنا بالهدوء واللعب بأسلوبنا المعتاد حتي نعود لأجواء المباراة من جديد وبالفعل تحقق لنا ما أردنا وحققنا التعادل، وكنا قريبين من تحقيق الفوز».