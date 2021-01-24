شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعود لعادته القديمة في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، لعادته القديمة في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمة فريقه، الليلة، أمام مانشستر يونايتد 2-3 وتوديع البطولة.

وخاض محمد صلاح في مسيرته في الملاعب الإنجليزية 8 مباريات في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كان أولهم بقميص تشيلسي في 2014 أمام مانشستر سيتي وخسرها بهدفين نظيفين ليودع البطولة من الدور الخامس.

وفي 2015، خاض مباراة جديدة أمام برادفورد مع تشيلسي وخسر مجددًا برباعية مقابل هدفين ليودع البطولة مرة أخرى من الدور الرابع.

ومع ليفربول، خاض محمد صلاح 6 مباريات خسر الأولى أمام وست بروميتش 3-2 في 2018 وودع البطولة من الدور الرابع، وتكرر الأمر في العام التالي بهزيمة جديدة أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف ليقصى الريدز من الدور الثالث.

العام الماضي شهد مشاركة صلاح أمام شروزبيري في مباراة الدور الرابع، وتعادل الفريقان بهدفين لمثلهما، لتقام مباراة إعادة بينهما لم يلعبها النجم المصري، ليستمر رصيده بلا انتصارات في البطولة العريقة، وهو ما حاول تغييره حين قابل فريقه السابق تشيلسي في الدور الخامس، لكنه لم ينجح في مسعاه وتلقى هزيمة جديدة بهدفين وأقصي من البطولة.

وكسر محمد صلاح «نحسه» في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم بتحقيق أول انتصار له في البطولة في الدور الثالث على أستون فيلا 4-1، المباراة التي سجل فيها هدفًا، لكنه سرعان ما عاد لعادته القديمة حين قاد فريقه، الليلة، أمام مانشستر يونايتد، إذ رغم تسجيله هدفين إلا أن شباك زميله الحارس أليسون استقبلت ثلاثة أهداف ليودع الريدز البطولة مرة جديدة.