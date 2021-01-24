شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين: لا يشغلنا احتمالية مواجهة الدنمارك في مونديال العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علي زين، نجم المنتخب الوطني، لكرة اليد، ان الفوز الذي تحقق علي سولفينيا يعد انجاز للمنتخب في ظل الظروف الحالية.

وشدد زين، انه وزملائه، تعاهدوا علي تحقيق افضل مايمكن تحقيقه في البطولة الحالية.

وأشار زين، ان احتمالية مواجهة الدنمارك، بطل العالم في اللعبة، لاتشغله وزملائه علي الاطلاق، مؤكداً ان المباراة 60 دفيفة وكل المنتخبات سواسية بالنسبة للمنتخب الوطني.