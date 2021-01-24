شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل مديراً رياضيا للنادي الاسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي قطاع كرة القدم تكليف الكابتن أسامة خليل مديرا رياضيا للنادي.

وقرر مجلس الإدارة، ان يبدأ خليل، مهام عمله اعتباراً من "الاثنين "، وفقاً لخطة النهوض بكرة القدم، التي وضعها مجلس الإدارة.

وينتظر ان يعقد خليل، عدة اجتماعات مع مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك مسؤولي قطاع الناشئين بالنادي. .