شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعادل مع سلوفينا وتتأهل لربع النهائي في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح منتخب مصر في التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25، ليضمن الفراعنة الصعود إلى ربع النهائي في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا في انتظار نتيجة مواجهة السويد والاتحاد الروسي لتحديد المتأهل الثاني ومركز الفريقين في المجموعة.

بدأ منتخب سلوفينيا المباراة بأفضلية كبيرة عن الفراعنة ورفع فارق الأهداف إلى 4 أهداف لينتهي الشوط الأول بنتيجة 12-8.

وفي الشوط الثاني بدأ المنتخب المصري بصحوة كبيرة وأدرك التعادل في الدقيقة الثامنة بنتيجة 15-15، وتقدم لأول مرة في الدقيقة العاشرة بنتيجة 17-16، واستمر الشوط متكافئا حتى أخر عشر دقائق من الشوط الثاني قبل أن تتعادل سلوفينيا في الثواني الأخيرة.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في ربع النهائي بالمباراة المقرر لها مساء الأربعاء على صالة استاد القاهرة، إذا أنهى الفراعنة في المركز الثاني سيكون منافسه منتخب الدنمارك حامل لقب البطولة، بينما إذا أنهى متصدرًا ينتظر المتأهل من كرواتيا أو قطر أو الأرجنتين، ولن يحسم الفراعنة الصدارة إلا بفوز الاتحاد الروسي.

وحصد يحيى عمر لاعب منتخب مصر جائزة رجل المباراة بعد تألقه خلال المواجهة بتسجيل 6 أهداف.

وكان منتخب مصر قد تأهل من الدور التمهيدي وفي رصيده نقطتين من الفوز على مقدونيا الشمالية والخسارة أمام السويد، بينما في الدور الرئيسي حقق الفراعنة 5 نقاط بالفوز على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وأخيرًا التعادل ضد سلوفينيا.