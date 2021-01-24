شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرصد مكافآت خاصة للاعبين للفوز على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، رصد مكافأة خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول من أجل الفوز على بيراميدز، فى المباراة المقرر لها غدًا، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز. ويسعى مسؤولو الأهلى لتحفيز اللاعبين من أجل المواجهة الصعبة أمام فريق بيراميدز، ولاسيما أن الفوز سيمنح المارد الأحمر دفعة معنوية كبيرة قبل السفر إلى العاصمة القطرية «الدوحة» لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يسافر الفريق يوم 29 من الشهر الجارى، كما استقر مسؤولو النادى الأهلى على صرف مقدمات عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وسوف تتكبد خزينة الأهلى مبلغًا يصل إلى 60 مليون جنيه قيمة مقدمات عقود اللاعبين. وأعطى «الخطيب» تعليمات إلى الإدارة المالية بسرعة صرف جميع مستحقات اللاعبين ومقدمات العقود لتحفيزهم على الظهور بشكل جيد فى كأس العالم للأندية.

ويلتقى المارد الأحمر مع الدحيل القطرى، يوم 4 فبراير المقبل، فى الدور ربع النهائى بكأس العالم للأندية، التى تُقام فى الدوحة.

فى سياق آخر، عقد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، جلسة مع اللاعبين لمشاهدة مقاطع فيديو خاصة بمباراة «المقاولون العرب» من أجل معالجة الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبون، خاصة فى الشوط الأول، بعد تأخرهم بهدفين دون رد. وحرص المدير الفنى الجنوب إفريقى على تحذير خط الدفاع من ثلاثى الهجوم لفريق بيراميدز، والذى يتكون من عبدالله السعيد ورمضان صبحى وجون أنطوى، ولاسيما من الأطراف والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

كما عقد «موسيمانى» جلسة خاصة مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق، للحديث عن بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعب خلال المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء. وطلب «موسيمانى» من «بيكهام» ضرورة التعلُّم من أخطائه وتصحيحها حتى يضمن المشاركة فى مباريات الأهلى المقبلة، وتحدث المدير الفنى مع الظهير الأيمن خلال الأيام الماضية بشأن ارتكابه عدة أخطاء يجب تصحيحها، وفى مقدمتها عدم أداء الواجب الدفاعى بشكل جيد، فضلًا عن عدم التركيز فى اللمسة الأخيرة بصورة تمنعه من القيام بدوره على أكمل وجه.

فى السياق ذاته، استقر «موسيمانى» على إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى مباراة بيراميدز، وبات من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلى عودة محمد الشناوى، بعد انتهاء فترة العقوبة المُوقَّعة عليه، عقب تخفيفها إلى مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات.

ويشهد تشكيل الأهلى عودة المغربى، بدر بانون، على حساب ياسر إبراهيم، الذى شارك فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة أساسيًا، لكن المعلومات تشير إلى أن «بانون» سيعود إلى التشكيل الأساسى أمام بيراميدز، بجوار أيمن أشرف.

على جانب آخر، تدرس لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، إعارة الوافد الجديد من فريق المنصورة، حازم هانى، إلى أحد أندية الدورى الممتاز، حتى نهاية الموسم الجارى.