الدوري الإيطالي: لاتسيو يواصل انتصاراته بفوز صعب على ساسولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم، حقق فريق ​لاتسيو​ فوزا صعبا على ​ساسولو​ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب الأولمبيكو.



تمكن ساسولو من هز شباك لاتسيو في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب فرانشيسكو كابوتو. في المقابل، استطاع اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أن يحرز التعادل في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، نجح لاتسيو في تأمين النقاط الثلاث بعد تسجيله هدف ثاني عن طريق اللاعب شيرو ايموبيلي في الدقيقة 72.