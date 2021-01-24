الدوري الالماني: هوفنهايم يكرم وفادة كولن بثلاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

حقق ​هوفنهايم​فوزاً مستحقاً على ضيفه كولن بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب راين نيكار أرينا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم.



وإفتتح اندريج كراماريتش التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض وتحديداً في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء وأضاف زميله كريستوف بومغارتنر الهدف الثاني في الدقيقة 28 لينجح هوفنهايم بإنهاء الشوط الأول متقدماً 2-0.

​​​​​​ وفي الشوط الثاني سجل كراماريتش هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 75 من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بإنتصار أصحاب الأرض 3-0.