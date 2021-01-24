شكرا لقرائتكم خبر الهلال يلاقي الفيصلي في تحدي بطل الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحط فريق الهلال الكروي الأول مساء اليوم عند الساعة الـ 6.15 بتوقيت مكة المكرمة، رحاله في ملعب مدينة المجمعة الرياضية لمنازلة فريق الفيصلي الكروي في الجولة الأخيرة لهما في مباريات الدور الأول في الأسبوع الـ 15 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط مراكز متباينة بين الفريقين.

تعزيز الصدارة

يرغب الهلال في تعزيز صدارته بسلم الترتيب الذي يتصدره بـ 29 نقطة، ويريد أن يكون محافظا، وأن يبتعد عن أقرب منافسيه في لقب (بطل الشتاء) إذ سيواجه الهلال منافسا شرسا يريد أن يتقدم للأمام وللمراكز الدافئة وسط معمعة المنافسة في المراكز المتأخرة التي تشكل ضغطا نفسيا وفنيا كبيرا على أصحابها. فالفيصلي يحتل المركز الـ 12 وهو المرتبة التي لا تليق بخبرات الفريق وسمعته التي بناها في العقد الأخير من عمر المنافسات المحلية.

الهلال استعاد نغمة الانتصارات في لقائه الماضي أمام التعاون في لقاء الرياض بهدفين رائعين بعد سلسلة من التعادلات التي أرهقت ذهنية مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو والتي زادتها الإصابات المتكررة التي تعتري نجومه بعد كل لقاء، والفريق يبحث اليوم عن مخرج في الحفاظ على التوازن النفسي أمام فريق شرس عرف كيف يقتنص التعادل من فريق الشباب المنافس على صدارة الدوري بعد التعادل معه في الأسبوع الماضي بهدف لمثله.