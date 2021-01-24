الهلال يلاقي الفيصلي في تحدي بطل الشتاء

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تعزيز الصدارةيرغب الهلال في تعزيز صدارته بسلم الترتيب الذي يتصدره بـ 29 نقطة، ويريد أن يكون محافظا، وأن يبتعد عن أقرب منافسيه في لقب (بطل الشتاء) إذ سيواجه الهلال منافسا شرسا يريد أن يتقدم للأمام وللمراكز الدافئة وسط معمعة المنافسة في المراكز المتأخرة التي تشكل ضغطا نفسيا وفنيا كبيرا على أصحابها. فالفيصلي يحتل المركز الـ 12 وهو المرتبة التي لا تليق بخبرات الفريق وسمعته التي بناها في العقد الأخير من عمر المنافسات المحلية.
الهلال استعاد نغمة الانتصارات في لقائه الماضي أمام التعاون في لقاء الرياض بهدفين رائعين بعد سلسلة من التعادلات التي أرهقت ذهنية مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو والتي زادتها الإصابات المتكررة التي تعتري نجومه بعد كل لقاء، والفريق يبحث اليوم عن مخرج في الحفاظ على التوازن النفسي أمام فريق شرس عرف كيف يقتنص التعادل من فريق الشباب المنافس على صدارة الدوري بعد التعادل معه في الأسبوع الماضي بهدف لمثله.
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