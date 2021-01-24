شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد الأحمر وتمزيق قميصه في مباراة مصر وسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد للإصابة في وجهه وتمزيق قميصه خلال مواجهة فريقه أمام سلوفينيا التى انتهت بالتعادل 25/25 فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

وكان الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا الذي أظهر شراسة هجومية، ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذي أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداء مميزا ونجح في تقليص الفارق والتعادل 15 / 15 في الدقيقة 39، ونجح الفراعنة في تحقيق التقدم للأول مرة في المباراة في الدقيقة 40 قبل تحقيق التعادل فى النهاية والتأهل إلى الدور ربع النهائى.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من تشيلى 35 / 29 و مقدونيا 38 / 19 ، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 .