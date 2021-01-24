يحيى خالد رجل مباراة مصر وسلوفينيا فى مونديال اليد

القاهرة - سامية سيد - حصل يحيى خالد، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر وسلوفينيا التى انتهت بالتعادل بنتيجة 25 / 25 فى إطار ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى ليتأهل إلى ربع النهائى.

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

انتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداء مميزا ونجح في تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 في الدقيقة 39، ونجح الفراعنة في تحقيق التقدم للأول مرة في المباراة في الدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.