شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة انبى والبنك الاهلى فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق إنبى فى تحقيق فوز غالٍ وثمين على البنك الأهلى 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة التاسعة للدورى الممتاز.

تقدم إنبى بالهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق النيجيري جون إيبيكا، قبل أن يعود فادى فريد ويحرز هدف التعادل للبنك للأهلي بالدقيقة 59 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 74 و 78 يحرز ايبيكا هدفين متتاليين لإنبى، ثم أحرز كريم بامبو الوافد الجديد للبنك الأهلى من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية الهدف الثانى لفريقه.

اهداف مباراة انبى والبنك الاهلى

وأصبح النيجيري جون إيبيكا مهاجم إنبى صاحب أول هاتريك في الدورى الموسم الحالي بعدما قاد فريقه للفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين واستطاع اللاعب إحراز الأهداف الثلاثة.

وتعرض أحمد على مهاجم البنك الأهلى لإصابة خطيرة أفقدته الوعى بعض الوقت في المباراة بعدما ارتقى اللاعب لإحدى الكرات إلا أن رأسه اصطدمت برأس محمود جاد حارس مرمى إنبى ليسقط اللاعب الدولى على الأرض مغشيا عليه ، ولم يقدرعلى استكمال المباراة وخرج من المباراة بعدما ظهر خلال الشاشات وجود تورم تحت عينيه اليمنى ليحل بدلا منه أحمد ياسر البديل .