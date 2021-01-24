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انتفاضة الفراعنة.. مصر تتقدم على سلوفينيا 21 / 19 بمونديال اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام نظيره السلوفيني بنتيجة 21/ 19 بعد مرور 47 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما ، فى إطار ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكان الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا الذي أظهر شراسة هجومية، ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذي أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداء مميزا ونجح في تقليص الفارق والتعادل 15 / 15 في الدقيقة 39، ونجح الفراعنة في تحقيق التقدم للأول مرة في المباراة في الدقيقة 40.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من  تشيلى 35 / 29  و مقدونيا 38 / 19 ، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 .

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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