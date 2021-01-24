شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تهزم الجزائر 27 / 24 وتراقب مواجهة النرويج وأيسلندا فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب السويسري على نظيره الجزائرى بنتيجة 27 / 24، فى آخر جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السويسري بنتيجة 13/15، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني فى اللقاء الذى أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصل المنتخب السويسري على نقطتين إضافيتين لينهى مغامرته فى بطولة العالم بالمركز الرابع بالمجموعة بشكل مؤقت، فى انتظار ما ستسفر عنه مواجهة النرويج وأيسلندا والتى تنطلق بعد قليل، فيما توقف رصيد المنتخب الجزائري بدون نقاط فى المركز السادس.

وحصل نيكولا بورتنيه حارس مرمى المنتخب السويسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتصديه للعديد من الكرات خلال اللقاء.