شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر يتأهل للدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص ليستر سيتي بطاقة التأهل، للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup)، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه برينتفورد بهدف، لانتصار صعب (1-3) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن الدور الرابع. وعلى ملعبه (برينتفورد ستاديوم)، كان الفريق القادم من القسم الثاني (التشامبيونشيب)، هو صاحب المبادرة التهديفية منذ الدقيقة السادسة، عن طريق المدافع الدنماركي مادس بيخ.

لكن انتفض «الثعالب» في شوط المباراة الثاني، وسجلوا 3 أهداف، بدأت مع أول دقيقة من الشوط، بتوقيع التركي جنكيز أوندير، وبعد خمس دقائق من هدف التعادل، تقدم ليستر في النتيجة من ركلة جزاء، سجلها النجم البلجيكي يوري تيليمانس.

واختتم جيمس ماديسون ثلاثية الضيوف، في الدقيقة 71، ليؤكد تأهلهم لدور الـ16 من البطولة الأقدم في التاريخ. وسيلتقي رجال المدرب الأيرلندي، بريندان رودجرز، في دور الـ16 مع برايتون آند هوف ألبيون، خلال الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.