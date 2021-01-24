شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني»: الأهلي قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال حواره عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن فرص الجميع متساوية في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية الفريق لظهور مميز وتمثيل رائع لقارة إفريقيا في مونديال الأندية من البطل التاريخي للقارة.

وأضاف أن الأهلي بمقدوره تحقيق مفاجأة خاصة إذا ما قدم الفريق أفضل مستوياته في المونديال، فكرة القدم رائعة وبإمكانها أن تعطي شيئًا لم تمتلكه من قبل، والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبي الكونغولي في الوصول إلى النهائي، بعد أن قدموا كل ما لديهم.