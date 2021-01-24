شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني»: الأهلي قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال حواره عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن فرص الجميع متساوية في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية الفريق لظهور مميز وتمثيل رائع لقارة إفريقيا في مونديال الأندية من البطل التاريخي للقارة.
وأضاف أن الأهلي بمقدوره تحقيق مفاجأة خاصة إذا ما قدم الفريق أفضل مستوياته في المونديال، فكرة القدم رائعة وبإمكانها أن تعطي شيئًا لم تمتلكه من قبل، والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبي الكونغولي في الوصول إلى النهائي، بعد أن قدموا كل ما لديهم.
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