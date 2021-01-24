شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش يقود سانت بولي للفوز ويسجل هدفه الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد عمر مرموش فريقه سانت باولي إلى الفوز على ضيفه يان ريجينسبورج بهدفين دون رد، في الجولة 17 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

سجّل مرموش هدف فريقه الثاني بعد أن سجل زميله جويدو بورجستالر الهدف الأول.

ليرفع سانت باولي رصيده إلى 16 نقطة ويقفز إلى المركز 15 ويغادر مراكز الهبوط، وتجمد رصيد يان ريجينسبورج عند 20 نقطة في المركز 13.