كيميتش يتعملق في ليلة إسقاط شالكه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

يواصل نجم نادي ​بايرن ميونيخ​، الألماني ​جوشوا كيميتش​، تقديم المستويات المميزة هذا الموسم مع النادي البافاري وآخرها تألقه خلال الانتصار برباعية نظيفة على ​شالكه​ ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر الدوري الالماني لكرة القدم.



ومن بين الأهداف الاربعة لكتيبة المدرب هاينز فليك صنع كيميتش ثلاثة، منها ثنائية لزميله توماس مولر وهدف للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولفتت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إلى أن كيميتش صنع 9 أهداف خلال 12 مباراة فقط، في الدوري الالماني هذا الموسم.

وأضافت أن الدولي الألماني، تفوق على رقمه في الموسم الماضي، بصناعة 7 أهداف فقط خلال 33 مباراة.