برشلونة بغياب ميسي يتخطى التشي بثنائية في الدوري الاسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

صعد نادي ​برشلونة​ الى المركز الثالث في ترتيب الليغا الاسبانية بعد فوزه على نادي ​التشي​ بنتيجة 2 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة 20 من البطولة المحلية.



وبغياب ميسي نجم الفريق الاول سجل برشلونة فوزا جديدا وبنتيجة 2 - 0 على حساب التشي الذي اكتفى بالادوار الدفاعية تاركا برايثوايت ودي يونغ والبا يصولون ويجولون يهددون مرماه ويحاولون ويسجلون ويفوزون.

الشوط الاول شهد عدة فرص للبرشا الا انها انتهت بمعظمها عند حارس المرمى باستثناء عرضية برايثوايت باتجاه غريزمان التي اخطأ فيها الدفاع ووصلت الى دي يونغ ليضعها داخل الشباط د 39.

الشوط الثاني حاول البرشا زيادة الغلة دون جدوى حتى اتت الدقيقة 89 حين توغل دي يونغ داخل المنطقة وارسل عرضية متقنة ترمها ريكي بويج داخل الشباك براسية متقنة لينتهي اللقاء 2 - 0 للبرشا.