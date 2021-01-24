اوزيل مودعا جماهير ارسنال: إلى اللقاء وليس وداعا إلى الأبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

ودع اللاعب مسعود ​أوزيل​ جماهير ​أرسنال​ بعد مغادرة النادي الإنكليزي للانضمام إلى فريق ​فنربخشة​ التركي.



وفيما يلي بعض مما جاء في رسالة أوزيل المطولة: "من الغريب أن أكتب هذه الرسالة بعد هذا الوقت الطويل هنا في لندن. منذ لحظة وصولي، شعرت وكأنني في المنزل. لقد تم الترحيب بي بأذرع مفتوحة من قبل جميع طاقم أرسنال، وزملائي، والأهم من ذلك الجماهير الرائعة. سأكون دائمًا ممتنًا للثقة التي منحني إياها أرسين فينغر في أيلول 2013".

وأضاف: "قد تكون هذه نهاية فصل، لكن علاقتي بهذا النادي المذهل لن تتلاشى أبدًا. قد يكون وداعًا في الوقت الحالي، لكنه ليس وداعًا إلى الأبد".