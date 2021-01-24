الدوري السعودي: الرائد يُسقط الفتح في معقله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

حقق ​الرائد​ فوزاً ثميناً على مضيفه ​الفتح​ بهدفين للاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.



وإفتتح أرنادو جوم التسجيل للضيوف في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ونجح الفتح بالحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وإنتظر الرائد حتى الدقيقة 90+4 لإضافة الهدف الثاني الذي حمل توقيع محمد السهلي ليؤكد حصده نقاط المباراة الثلاث.

ورفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر فيما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.