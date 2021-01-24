ديست: لا أشعر بالثقة في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

كشف اللاعب سيرجينو ديست بأن ثقته قد تضررت منذ انتقاله خلال الصيف إلى نادي ​برشلونة​.



وقال ديست: "بالنسبة لي، من المهم استعادة هذه الثقة لأنني أشعر ببعض عدم الثقة في الوقت الحالي. هذا هو أهم شيء بالنسبة لي الآن، استعد الثقة والعب كما اعتدت اللعب لأن لدي الكثير من الإمكانات".

يُذكر أن الدولي الأميركي ديست انضم من نادي أياكس في فترة الانتقالات الأخيرة ولعب في 15 من 17 مباراة لبرشلونة في ​الدوري الإسباني​ حتى الآن هذا الموسم.