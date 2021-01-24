بوسكيتس يغيب عن لقاء برشلونة المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

تحصل اللاعب الدولي الإسباني سيرجيو ​بوسكيتس​ لاعب خط وسط نادي ​برشلونة​ على بطاقة صفراء في الدقيقة 68 من المباراة التي فاز فيها الفريق على ​التشي​ 2 - 0.



تلك البطاقة هي الخامسة لبوسكيتس في الليغا هذا الموسم وبذلك لن يتواجد في مباراة أتلتيك بلباو القادمة بالليغا.

وتنص قواعد الليغا على إيقاف أي لاعب يحصل على 5 بطاقات متتالية بشكل تلقائي لمباراة واحدة وبذلك لن يتواجد الإسباني ضد أتلتيك بلباو على أن يعود مع النادي الكتالوني أمام ريال بيتيس.

يُذكر أنّ برشلونة يواجه أتلتيك بلباو الذي فاز عليه في نهائي السوبر الأحد القادم على ملعب الكامب نو ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني.