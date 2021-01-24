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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوسكيتس يغيب عن لقاء برشلونة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021
تحصل اللاعب الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط نادي برشلونة على بطاقة صفراء في الدقيقة 68 من المباراة التي فاز فيها الفريق على التشي 2 - 0.
تلك البطاقة هي الخامسة لبوسكيتس في الليغا هذا الموسم وبذلك لن يتواجد في مباراة أتلتيك بلباو القادمة بالليغا.
وتنص قواعد الليغا على إيقاف أي لاعب يحصل على 5 بطاقات متتالية بشكل تلقائي لمباراة واحدة وبذلك لن يتواجد الإسباني ضد أتلتيك بلباو على أن يعود مع النادي الكتالوني أمام ريال بيتيس.
يُذكر أنّ برشلونة يواجه أتلتيك بلباو الذي فاز عليه في نهائي السوبر الأحد القادم على ملعب الكامب نو ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني.