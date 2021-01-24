الدوري السعودي: الاتحاد يخطف تعادلاً قاتلاً أمام النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

خطف ​الاتحاد​ تعادلاً قاتلاً أمام ضيفه ​النصر​ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.



وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم التعادل السلبي على نتيجته.

وإنتظر النصر حتى الدقيقة 63 من عمر اللقاء لإفتتاح التسجيل بهدف حمل توقيع خالد عيسى الغنام.

وفي الدقيقة 72 ألغى حكم اللقاء هدفاً للبديل عبد العزيز البيشي بعد العودة لتقنية الفيديو قبل أن يعود الاتحاد ويخطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3 عبر روماريو ريكاردو دا سيلفا.