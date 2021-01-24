ليفاندوفسكي يدخل نادي الـ 500 هدف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

سجل نجم ​بايرن ميونيخ​ روبرت ​ليفاندوفسكي​ هدفه رقم 500 في مسيرته المهنية خلال المباراة التي فاز بها العملاق البافاري برباعية نظيفة على شالكه في الجولة 18 من ​الدوري الألماني​ لكرة القدم.



وينضم القناص البولندي إلى كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش بصفته رابع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز.

كما أن ليفاندوفسكي هو أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني ليسجل في 8 مباريات خارج أرضه على التوالي.