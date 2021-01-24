شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الكرة المصري: حكامنا الأفضل في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره الكامل للنقد بشكل عام ولكنه في ذات الوقت لن يسمح باستمرار ما يتعرض له التحكيم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة بالمسابقة المحلية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي أمس «نثق في التحكيم المصري الذي يعد الأعرق والأفضل على مستوى القارة الأفريقية، ويمتلك ذخيرة من الحكام الأكفاء سواء من الدوليين وغير الدوليين».

وأضاف «نتقبل النقد بشكل عام وما نتعرض له يوميا من موجات وصلت إلى حد الهجوم غير المبرر في بعض الأحيان، وذلك منذ أن تولت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري مسؤولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما يتعرض له التحكيم المصري لهذا الكم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة، وهذا الكم من اختلاق الأخبار والادعاءات غير الصحيحة التي تنال من الحكام المصريين».

وأوضح «ندعو جميع العاملين في الوسط الكروي التحلي بالموضوعية لدى تناولهم شؤون التحكيم بعيدا عما تجرفهم إليه المنافسات الرياضية، وأن يبقوا أحد عناصر الدعم الرئيسة لهذا العنصر المهم في العملية الكروية، وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم في العالم أجمع ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما اتسعت مساحة الاستعانة بالتقنيات الحديثة».

كما ناشد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه، الإعلام الرياضي على وجه الخصوص الاستمرار في دعم الحكام المصريين «كما اعتدنا منه والتمسك بمصداقيته التي تميزه والتأكد من صحة الأخبار التي تتناولهم عقب كل مباراة».